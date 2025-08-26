82.76% -1.2
сегодня 10:55
проиcшествия

В Новосибирске силовики оцепили ТРК «Ройял Парк»

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске оцепили ТРК «Ройял Парк».

Сегодня, 26 августа, в Новосибирске был оцеплен торгово-развлекательный комплекс «Ройял Парк». Об этом сообщили очевидцы для Сиб.фм. Причины происшествия пока не сообщаются.

Источник Сиб.фм в силовых структурах сообщил, что администрация ТРК «Ройял Парк» проводит учения с привлечением Рогсвардии.

«Только сотрудники ТРК задействованы, да росгвардейцы. Полиция не привлекалась. Поводов для паники нет», — сообщил собеседник.

Также редакция связалась с пресс-службой Росгвардии Новосибирской области.

«У Росгвардии никакой информации по данному факту нет», — прокомментировали для Сиб.фм.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в лесах Новосибирской области потерялись семь человек.

Валерия Митрохина
Журналист

