В Новосибирске силовики оцепили ТРК «Ройял Парк»

В Новосибирске оцепили ТРК «Ройял Парк».

Сегодня, 26 августа, в Новосибирске был оцеплен торгово-развлекательный комплекс «Ройял Парк». Об этом сообщили очевидцы для Сиб.фм. Причины происшествия пока не сообщаются.

Источник Сиб.фм в силовых структурах сообщил, что администрация ТРК «Ройял Парк» проводит учения с привлечением Рогсвардии.

«Только сотрудники ТРК задействованы, да росгвардейцы. Полиция не привлекалась. Поводов для паники нет», — сообщил собеседник.

Также редакция связалась с пресс-службой Росгвардии Новосибирской области.

«У Росгвардии никакой информации по данному факту нет», — прокомментировали для Сиб.фм.

