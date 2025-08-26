82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 августа, 14:58
пробки
5/10
погода
+20.2°C
курсы валют
usd 80.68 | eur 94.46
82.76% -1.2
сегодня
26 августа, 14:58
пробки
5/10
погода
+20.2°C
курсы валют
usd 80.68 | eur 94.46
сегодня 11:31
проиcшествия

В Новосибирске в аварии с автобусом погиб водитель

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Смертельное ДТП произошло в Новосибирске.

Сегодня, 26 августа, в 07:50 в Ленинском районе Новосибирска произошла авария с участием автобуса НефАЗ. Водитель 1969 года рождения, следуя по улице Титова, наехал на припаркованные автомобили Тойота Марк, Чери Тиго и Фольксваген Поло у дома 30.

В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте, причины смерти устанавливаются. Пассажиры автобуса не пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

Напомним, что в Бердске Новосибирской области автомобиль после ДТП снес троих пешеходов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.