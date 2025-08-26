В Новосибирске в аварии с автобусом погиб водитель

Смертельное ДТП произошло в Новосибирске.
Сегодня, 26 августа, в 07:50 в Ленинском районе Новосибирска произошла авария с участием автобуса НефАЗ. Водитель 1969 года рождения, следуя по улице Титова, наехал на припаркованные автомобили Тойота Марк, Чери Тиго и Фольксваген Поло у дома 30.
В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте, причины смерти устанавливаются. Пассажиры автобуса не пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
