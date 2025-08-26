В Новосибирске всё больше горожан выбирают муниципальный транспорт

В Новосибирске отмечается значительный рост популярности муниципального транспорта.

Согласно официальным данным за первые шесть месяцев 2025 года, доля городских перевозок достигла 52%. Такую статистику приводит пресс-служба городской администрации.

Как уточнил начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко, динамика роста варьируется в зависимости от вида транспорта. Наиболее существенно — на 80% — увеличился пассажиропоток в автобусах. Перевозки троллейбусами возросли на 50%, а трамвайными маршрутами — на 20%. В совокупности это привело к тому, что общий поток пассажиров в муниципальном транспорте вырос почти на 50%, то есть в полтора раза.

Мэр города Максим Кудрявцев заявил, что работа по развитию транспортной сети будет продолжена. По его словам, ключевой целью является создание качественного, удобного и отвечающего ожиданиям жителей пассажирского транспорта. На данном этапе профильным ведомствам поручено разработать решения для организации «умных» транспортных потоков и моделирования интеллектуальной дорожной сети в Новосибирске.

