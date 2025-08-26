82.76% -1.2
сегодня 11:00
общество

В Новосибирске запретят продажу энергетиков в школах, больницах и спортзалах

Фото: freepik

О запрете энергетиков сообщили в Новосибирске.

С 1 сентября в Новосибирской области вступает в силу запрет на продажу энергетических напитков в образовательных, медицинских, культурных учреждениях, а также в спортивных и физкультурно-оздоровительных объектах.

Целью нового закона является защита здоровья населения, в частности, подрастающего поколения и людей, ведущих активный образ жизни, от негативного воздействия тонизирующих напитков на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Напомним, что почти две тонны некачественного молока изъяли в Новосибирской области.

Валерия Митрохина
Журналист

