В Новосибирске запретят продажу энергетиков в школах, больницах и спортзалах

О запрете энергетиков сообщили в Новосибирске.

С 1 сентября в Новосибирской области вступает в силу запрет на продажу энергетических напитков в образовательных, медицинских, культурных учреждениях, а также в спортивных и физкультурно-оздоровительных объектах.

Целью нового закона является защита здоровья населения, в частности, подрастающего поколения и людей, ведущих активный образ жизни, от негативного воздействия тонизирующих напитков на сердечно-сосудистую и нервную системы.

