Новосибирец осуждён за использование поддельных водительских прав

Новосибирец использовал поддельные права.

Сузунский районный суд признал жителя Сузуна виновным в приобретении и использовании поддельных водительских прав. Мужчина купил удостоверение через интернет, отправив свои данные и оплатив 60 тыс. рублей. В апреле 2025 года он получил поддельные права, которые использовал при управлении автомобилем.

При проверке сотрудники ГАИ выяснили, что удостоверение было поддельным, так как оно совпадало по серии и номеру с документом другого человека из другого региона. Суд приговорил мужчину к пяти месяцам ограничения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

