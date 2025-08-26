82.76% -1.2
сегодня 12:18
общество

Новосибирец осуждён за использование поддельных водительских прав

Фото: freepik

Новосибирец использовал поддельные права.

Сузунский районный суд признал жителя Сузуна виновным в приобретении и использовании поддельных водительских прав. Мужчина купил удостоверение через интернет, отправив свои данные и оплатив 60 тыс. рублей. В апреле 2025 года он получил поддельные права, которые использовал при управлении автомобилем.

При проверке сотрудники ГАИ выяснили, что удостоверение было поддельным, так как оно совпадало по серии и номеру с документом другого человека из другого региона. Суд приговорил мужчину к пяти месяцам ограничения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, что в Бердске Новосибирской области автомобиль после ДТП снес троих пешеходов.

Валерия Митрохина
Журналист

