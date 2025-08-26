82.76% -1.2
сегодня 13:02
проиcшествия

В Новосибирской области почтальон осуждена за кражу более 30 тыс рублей

Фото: Сиб.фм

Татарский районный суд признал 36-летнюю жительницу Усть-Тарки виновной в краже денежных средств в размере более 30 тыс. рублей.

По версии следствия, в сентябре и октябре 2024 года, работая почтальоном, она похитила деньги, которые предназначались для выдачи местному жителю в качестве пенсии по инвалидности.

Во время судебного разбирательства женщина возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в Новосибирске найдено тело пропавшей журналистки Ирины Самаховой.

Валерия Митрохина
Журналист

