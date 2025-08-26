В Центральном парке Новосибирска поставят 50-метровое колесо обозрения

Центральный парк Новосибирска планирует масштабное обновление — на его территории появится новое колесо обозрения высотой 50 метров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя дирекции городских парков Вадима Полещука, установка аттракциона запланирована на период до 2027 года.

Помимо строительства нового колеса обозрения, в парке произведут перепланировку зон. Согласно планам развития территории, шумные аттракционы будут вынесены из зеленых зон, что позволит создать более комфортные условия для отдыхающих и сохранить природный ландшафт парка.

Новый аттракцион станет одной из ключевых достопримечательностей города и позволит посетителям наслаждаться панорамными видами Новосибирска с высоты птичьего полета.

Ранее сообщалось, что в Центральном парке Новосибирска произошел инцидент с участием аттракциона «Гусеница»: во время работы он внезапно остановился на верхней точке трассы, в момент, когда в вагонах находились дети и взрослые..