ЗСЖД назначает дополнительный электропоезд для доставки гостей и участников форума «Технопром-2025» в Новосибирске

В период с 27 по 29 августа в Новосибирской области будет курсировать дополнительный электропоезд для доставки гостей и участников XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025»:

№6357 Новосибирск-Главный – Обь: отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:19, прибытие на станцию Обь в 8:48. Далее, со станции Обь до Экспоцентра участников отвозит бесплатный автобус организаторов мероприятия. Пересадка на автобус займет около 10 минут. Общее время в пути от станции Новосибирск-Главный до Экспоцентра составит в среднем 50 минут. Билет на проезд в электропоезде до станции Обь стоит 52 рубля.

Воспользоваться мультимодальным маршрутом можно жителям разных районов города. Например, для тех, кто планирует ехать на форум из Академгородка, Первомайского района, Бердска, организована удобная стыковка пригородных поездов на остановочной платформе Центр/Правая Обь.

№6638 Ложок – Новосибирск-Главный: отправление со станции Сеятель в 7:40, прибытие на остановочный пункт Центр в 8:13. Далее пассажиры переходят на остановочный пункт Правая Обь и садятся на дополнительно назначенный электропоезд №6357 Новосибирск-Главный – Обь, который отправляется в 8:25.

В дни проведения форума автобусные рейсы будут организованы по графику и к другим электропоездам, прибывающим на станцию Обь. С расписанием можно ознакомиться на сайте организатора.

Дополнительную информацию о расписании электропоездов можно узнать:

– на официальном сайте пригородной компании;

– в группе перевозчика в ВК;

– в мобильном приложении «Экспресс-пригород»;

– в чат-боте «АО Экспресс-пригород».