42 проекта представили участники Сибирской венчурной ярмарки в рамках «Технопрома-2025»

«От лица Губернатора Андрея Травникова, областного правительства с удовольствием приветствую участников XIX Сибирской венчурной ярмарки, – отметила в ходе церемонии открытия заместитель Губернатора Ирина Мануйлова. – Новосибирская область – регион с высоким вкладом научных разработок в экономику, регион, где предприниматели и инноваторы строят сегодняшнее и завтрашнее, это регион, где в сложнейших условиях развивается производство. Увеличиваются объёмы индустриальных продуктов, но самое главное, повышается качество жизни человека, и повышается оно благодаря тем новациям, которые делаете вы».

Ирина Мануйлова напомнила о роли искусственного интеллекта в развитии технологий: «Искусственный интеллект сегодня обеспечивает, наверное, половину программы организации «Технопрома-2025». Сегодня конкуренцию составляют нам не только предприниматели, инноваторы, но и искусственный интеллект – с этим надо считаться, меняются подходы, но по-прежнему актуальным остаются форматы, которые предлагает венчурная ярмарка: это и акселерационные программы, и деловые коммуникации, и то пространство, в котором вы знакомитесь с проектами, представленными здесь, на ярмарке».

В экспозиции Сибирской венчурной ярмарки в этом году участвует 42 проекта. Передовые инновационные компании из Новосибирской области представят проекты в сферах цифровых и индустриальных технологий, а также биотехнологий. Для участия в Ярмарке проведен отбор проектов среди опытных инноваторов и студентов. Эксперты отобрали 21 проект для венчурного трека и 21 – для молодежного. Концепция ярмарки – «Искусство инноваций», акцент на творческий подход к созданию и продвижению новых технологических решений. В программе конгрессного блока – 15 мероприятий с участием более 50 экспертов: на различных площадках для коммуникаций состоятся дискуссии об основных тенденциях в венчурной индустрии, будут выработаны предложения по развитию венчурного инвестирования в СФО.

Сибирская венчурная ярмарка – это традиционно эффективный инструмент развития стартапов, объединяющий профессионалов венчурного сообщества и инновационные компании, готовые продемонстрировать инвесторам свои возможности и достижения. Программа XIX ярмарки разделена на три блока. 27-28 августа пройдет венчурный трек – интенсивная деловая программа для технологических стартапов и инвесторов. 29 августа состоится молодежный трек – для тех, кто только начинает свой путь в технологическом бизнесе. 30 августа – школьный трек, посвященный самым юным инноваторам и предпринимателям, который будет проходить на площадке «Точка кипения-Новосибирск» в Академпарке.

Среди спикеров Ярмарки в этом году – представители ведущих венчурных фондов и крупных корпораций: Венчурный фонд «Восход», Фонд «Сколково», Московский венчурный фонд, Kama Flow, ПАО «Ростелеком», ПАО «Газпром нефть», медиахолдинг «Цифровое телевидение» и другие.