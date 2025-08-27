Андрей Травников проконтролировал в Академгородке реализацию проекта «Чистое небо» по освобождению световых опор от кабелей

В рамках исполнения перечня поручений Губернатора Новосибирской области, данных по итогам рабочей поездки в Советский район от 01.08.2023 года, по проекту «Чистое небо» ведутся строительно-монтажные работы по переустройству линий наружного освещения на пяти объектах (Морской проспект, проспект Строителей, Университетский проспект, ул. Пирoгова, ул. Терешковой). Кабельные каналы прокладываются под землёй. В настоящее время работы завершены, наружное освещение функционирует в рабочем режиме, силами подрядной организации ведётся благоустройство территории, попадающей в зону производства работ (устранение просадок грунта, посев газона).



Андрей Травников отметил, что вариант полностью беспроводных опор выглядит отлично, но для оптимизации расходов лучше пойти на компромисс: «Там, где идут работы с заменой опор, лучше всё-таки сразу уводить кабели под землю. Там, где опоры у нас не меняются, просто очищать их от сторонних коммуникаций, а питающие провода оставлять. Несмотря на то, что в начале смотрелось это всё трудно – оказалось всё возможно. Да, в Академгородке это попроще, чем в центре города, потому что в центре подземных коммуникаций больше, но и в центре получается делать «Чистое небо», нет нерешаемых задач. Договорённость такая: очищаем туристический центр. Академгородок – как пилотная территория с заменой опор. И боремся с тем, чтобы не появлялись несанкционированные новые провода».



Также Губернатору доложили, что по Академгородку уже хорошо виден экономический эффект от новой системы освещения с переходом на светодиодные светильники – расходы уменьшились как минимум двое.



В связи с образовавшейся экономией денежных средств проведены дополнительные конкурсные процедуры по трём объектам (ул. Героев Труда, ул. Правды, Детский проезд). По этому контракту предусмотрены работы по монтажу 57 металлических опор и 90 светодиодных светильников.



Срок окончания всех благоустроительных работ – 31 августа. Общий объём финансирования составил 211 млн рублей – это практически 500 светоточек с опорами.