Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции

26 августа в селе Новопичугово Ордынского района Новосибирской области прошло масштабное экологическое мероприятие, в ходе которого 8 000 мальков сазана были выпущены в Новосибирское водохранилище. Мероприятие проводилось в рамках проекта «РЫБЕ ЖИТЬ!», цель которого – восстановление популяции сазана в Новосибирском водохранилище и реке Обь.

Организаторами акции выступили Зеленое движение «ЭКОНАВИГАТОР», Новосибирская областная Федерация рыболовного спорта и Сибирская межрегиональная ассоциация по воспроизводству и сохранению водных биоресурсов «Аквакультура».

В экологической акции приняли участие более 50 представителей предприятий и организаций Новосибирска, участники мероприятия собрались у Поклонного креста в селе Новопичугово. С приветствием к собравшимся обратились организаторы акции, они поблагодарили собравшихся и сообщили, что последнее зарыбление здесь проводилось в 1992 году, выразили надежду на то, что проект будет долгосрочный. А его реализация обеспечит не только рост численности сазана, но и сохранение биоразнообразия экосистемы региона.

«Новосибирский филиал Банка Уралсиб с 2021 года является членом регионального представительства Национального Совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области и поддерживает различные экологические инициативы региона. Уралсибовцы сажали деревья, убирали мусор, помогали приютам животных, были партерами экологических фестивалей. Сегодня мы приняли участие в важном экологическом проекте, который направлен на восстановление популяции сазана в Новосибирском водохранилище и реке Обь», – отметила Исполнительны директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Реклама ПАО «Банк Уралсиб» ИНН 0274062111 Erid:2W5zFGQMW9n