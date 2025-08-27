Четыре вагона добавляются к составам электропоездов по маршруту Новосибирск – Татарская 30 и 31 августа в связи с ростом спроса на поездки

30 и 31 августа по маршруту Новосибирск – Татарская – Новосибирск для обеспечения комфорта пассажиров будут курсировать 14-вагонные составы вместо 10-вагонных. Это связано с ростом спроса на поездки перед началом учебного года. Увеличенные составы будут следовать по расписанию:

– 30 августа №7141 Новосибирск-Главный – Татарская: отправление в 14:02, прибытие в 19:50;

– 31 августа №7142 Татарская – Новосибирск-Главный: отправление в 08:21, прибытие в 14:11.

Стоимость проезда от станции Новосибирск-Главный до станции Татарская составляет 610 рублей. Для школьников и студентов билет обойдется в 305 рублей.

Напоминаем, что на проезд в электропоездах действуют льготы для отдельных категорий пассажиров. С 1 сентября на время учебного года для школьников и студентов скидка составит 50%.

Впервые двухсоставные электропоезда в Новосибирской области отправились в начале мая 2025 года именно по этому маршруту западного направления. Оно является одним из самых востребованных и протяженных на территории Новосибирской области. За 7 месяцев 2025 года количество пассажиров, отправляющихся до станций Барабинск, Чаны, Татарская выросло на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

