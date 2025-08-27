82.76% -1.2
сегодня 10:40
общество

Дефицит ветеринаров в Новосибирской области сократился в три раза за год

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области достигнуто значительное снижение нехватки ветеринарных специалистов.

По данным управления ветеринарии региона, за последний год дефицит кадров сократился с примерно 300 до 106 специалистов.

Консультант управления ветеринарии Новосибирской области Ирина Меньш уточнила ТАСС, что положительная динамика связана с повышением уровня заработной платы в государственных ветеринарных учреждениях. В настоящее время средний доход сотрудников ветслужбы составляет 97% от средней зарплаты по региону.

Улучшение материального обеспечения veterinary специалистов позволило привлечь и сохранить кадры в государственной ветеринарной службе. Отмечается, что сокращение дефицита специалистов особенно важно для обеспечения продовольственной безопасности региона и своевременного реагирования на вспышки заболеваний животных.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске фельдшеры «скорой помощи» пожаловались на реорганизацию.

0
Кристина Уколова
Журналист

