В Новосибирской области достигнуто значительное снижение нехватки ветеринарных специалистов.

По данным управления ветеринарии региона, за последний год дефицит кадров сократился с примерно 300 до 106 специалистов.

Консультант управления ветеринарии Новосибирской области Ирина Меньш уточнила ТАСС, что положительная динамика связана с повышением уровня заработной платы в государственных ветеринарных учреждениях. В настоящее время средний доход сотрудников ветслужбы составляет 97% от средней зарплаты по региону.

Улучшение материального обеспечения veterinary специалистов позволило привлечь и сохранить кадры в государственной ветеринарной службе. Отмечается, что сокращение дефицита специалистов особенно важно для обеспечения продовольственной безопасности региона и своевременного реагирования на вспышки заболеваний животных.

