Электрички между Новосибирском и Татарском станут более вместительными

С 30 августа 2025 года на маршруте между Новосибирском и Татарском будут курсировать электропоезда с увеличенной вместимостью. Вместо 10 вагонов составы будут состоять из 14.

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Евгений Тюрин, первый 14-вагонный электропоезд отправится из Новосибирска в Татарск 30 августа, а 31 августа два состава проследуют в обратном направлении.

Такое решение было принято в ответ на рост пассажиропотока: за 7 месяцев текущего года количество пассажиров на дальних станциях западного направления увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тюрин отметил, что увеличение вместимости стало возможным благодаря инициативе губернатора по созданию мультимодальных перевозок.

Напомним, что прокуратура Новосибирска проверяет обрушение коллектора на Чемском.