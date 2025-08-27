На «Технопроме» замечен первый мэр Новосибирска

Гости форума «Технопром» сегодня имеют редкую возможность поговорить с первым городским головой Новониколаевска Владимиром Ипполитовичем Жернаковым, появление которого на выставке стало иллюстрацией того, как меняется Новосибирск.

Несмотря на то, что Жернаков, прибывший на «Технопром» со своей супругой Ольгой Васильевной старательно удерживает образ, он все же соглашается назвать читателям Сиб.фм свое настоящее имя. Его зовут Олег Козицин, он студент четвертого курса Новосибирского театрального института и уже играет в театре «Мистерия». Его «супругу» зовут Виктория, она учится вместе с ним.

«Городской центр развития предпринимательства предложил нам поучаствовать – показать, как с помощью обычных купцов и заинтересованных людей наш Новосибирск стал великим», – рассказывает Олег. Образ первого городского головы ему очень понравился, как и реакция других гостей форума.

Если бы здесь, в Экспоцентре, оказался настоящий Владимир Жернаков, он, по мнению Олега, был бы невероятно рад увидеть, как развился за сто с небольшим лет город, к которому он прикоснулся.

«Город начал меняться. «Новосибирск меняется – вот наш девиз. И мы решили наглядно показать, как он уже изменился: от Новониколаевска начала XX века, до современного Новосибирска», – прокомментировал директор ГЦРП Роман Гломоздин.