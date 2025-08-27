«Надо поливать ростки»: Наталья Касперская о вызовах импортозамещения на «Технопроме-2025»

В рамках XII Международного форума «Технопром-2025» председатель Ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская рассказала о ключевых задачах российских разработчиков программного обеспечения и сложностях перехода на отечественные решения.

Главной целью своего участия в форуме она назвала прямую коммуникацию между производителями и заказчиками.

На объединенном стенде ассоциации в Новосибирске представлены 30 компаний-разработчиков. Это уникальная возможность для заказчиков не только ознакомиться с продуктами, но и напрямую пообщаться с их создателями, минуя линии технической поддержки. Особенно это актуально для коммерческого сектора, который только начинает задумываться об импортозамещении после ухода западных вендоров.

Касперская обозначила основные «боли» пользователей при переходе на отечественный софт: недостаток функционала по сравнению со сложными западными продуктами, конфликты систем из-за отсутствия единого стандарта операционных систем, высокая стоимость перехода и не всегда соответствующий ожиданиям уровень технической поддержки.

«Иностранные производители делали продукты на большую аудиторию, имели большой опыт. Чтобы разработать все возможности, которые есть у Microsoft, нужен его штат разработчиков — десятки тысяч человек», — привела пример Касперская.

Она сравнила отечественных разработчиков со слабыми ростками, которые годами пробивались под «каменной плитой» транснациональных корпораций.

«А потом вдруг этот лес встал и ушел с корнями. И вместо леса — поле, ветер гуляет. И вот эти росточки пытаются... Надо их поливать», — отметила она, призвав к пониманию и терпению, так как «деревья не вырастают за одну ночь».

Отвечая на вопрос о переходе госорганов на отечественные мессенджеры, Касперская выразила двойственное отношение. С одной стороны, она поддержала решение ФСБ не рекомендовать «Макс» из-за проблем с безопасностью. С другой — выступила против навязывания одного решения, указав на широкий выбор отечественных мессенджеров.

«Мне кажется, эту область можно отдать на откуп рынку, и пользователи сами должны выбрать, чем им пользоваться. Такое государственное навязывание вредит конкуренции и нормальному рыночному подходу», — заключила она.

В завершение Касперская выразила уверенность, что, несмотря на все сложности, совместными усилиями бизнеса и государства удастся вырастить «сад» отечественной IT-индустрии и превратить его в большой и процветающий.