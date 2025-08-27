82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 августа, 00:22
пробки
1/10
погода
+13.3°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
82.76% -1.2
сегодня
28 августа, 00:22
пробки
1/10
погода
+13.3°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
вчера 22:01
проиcшествия

Новосибирец впал в кому в Турции

Фото: freepik.com

57-летний житель Новосибирска Алексей оказался в критической ситуации во время отдыха с супругой в Анталье.

У мужчины произошел разрыв аневризмы, что привело к кровоизлиянию в мозг. Благодаря страховке от туроператора ему была проведена срочная операция, после которой врачи ввели его в состояние искусственной комы и назначили необходимое лечение.

На данный момент Алексей уже месяц находится в турецкой больнице. Медики запретили его транспортировку и сообщили, что вывести пациента из комы не представляется возможным. Ситуация осложняется тем, что страховая компания «Росгосстрах» отказалась покрывать все расходы, классифицировав инцидент как проявление хронического заболевания.

Супруга мужчины отмечает, что в больнице не согласны с такой трактовкой, однако страховщик продолжает настаивать на своем решении. В результате семья оказалась в крайне тяжелом положении, не зная, как оплачивать дальнейшее лечение. Обращение в российское посольство в Турции не принесло пока существенной помощи — там лишь предложили продлить визу, не оказав финансовой поддержки.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.