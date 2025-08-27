Новосибирец впал в кому в Турции

57-летний житель Новосибирска Алексей оказался в критической ситуации во время отдыха с супругой в Анталье.

У мужчины произошел разрыв аневризмы, что привело к кровоизлиянию в мозг. Благодаря страховке от туроператора ему была проведена срочная операция, после которой врачи ввели его в состояние искусственной комы и назначили необходимое лечение.

На данный момент Алексей уже месяц находится в турецкой больнице. Медики запретили его транспортировку и сообщили, что вывести пациента из комы не представляется возможным. Ситуация осложняется тем, что страховая компания «Росгосстрах» отказалась покрывать все расходы, классифицировав инцидент как проявление хронического заболевания.

Супруга мужчины отмечает, что в больнице не согласны с такой трактовкой, однако страховщик продолжает настаивать на своем решении. В результате семья оказалась в крайне тяжелом положении, не зная, как оплачивать дальнейшее лечение. Обращение в российское посольство в Турции не принесло пока существенной помощи — там лишь предложили продлить визу, не оказав финансовой поддержки.