Новосибирская область – в десятке лучших: «Авито» подвела первые итоги мониторинга продавцов

Свыше половины продавцов на «Авито» из Новосибирской области имеют уровень сервиса 100%. Такие данные приводит платформа о запущенной в конце 2023 года системе «Уровень сервиса».

Как сообщили представители технологической платформы, алгоритмы оценивают ряд параметров, включая актуальность объявлений, точность информации и оперативность ответов. Рейтинг виден только продавцу, но именно он влияет на приоритетность показа объявлений.

На сегодняшний момент 93% российских продавцов находятся в «зеленой» зоне, что дает им дополнительные преимущества. Более 70% продавцов из «красной» зоны улучшают свои показатели в течение месяца, благодаря подсказкам системы.

По словам Натальи Юматовой, директора по доверию и безопасности «Авито», система направлена на создание комфортной среды для всех пользователей, предоставляя продавцам ориентиры для улучшения сервиса, а покупателям – более качественное обслуживание.

Пресс-служба маркетплейса приводит следующие данные: внедрение системы привело к снижению жалоб на продавцов на 20%. Уменьшилось количество жалоб на неверное описание товара (на 10%) и отмен заказов (в 1,5 раза), а число отвеченных звонков выросло на 15%.

В рейтинге регионов с наибольшей долей продавцов со 100% уровнем сервиса Новосибирская область заняла 9 место – здесь таких нашлось 55,94%. Первые три места достались Санкт-Петербургу, Москве и Московской области, а четвертое получила Свердловская область – у нее доля «стопроцентников» составила 58,2%.