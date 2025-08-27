Новосибирский омбудсмен дала советы родителям школьных забияк

В эксклюзивном интервью Сиб.фм уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала, что делать родителям, если их ребёнок проявляет агрессию в школе.

По словам омбудсмена, существует несколько причин такого поведения. Среди них — отсутствие доверительных отношений в семье, из-за чего дети могут использовать агрессию как способ донести свою позицию. Также ребёнок может не знать других способов достичь желаемого, например, проявить таланты или занять лидерскую позицию.

К другим факторам относятся комплексы, чувство вины, обиды и неуверенность в себе, которые проявляются в виде неблаговидных поступков. Агрессия может быть следствием накопленного недовольства из-за давления ожиданий, запретов или требований взрослых. Кроме того, дети часто копируют негативный пример окружения, воспринимая крики или физическое воздействие как норму. В некоторых случаях причина может быть в неврологических или психиатрических особенностях, что требует обследования у специалистов.

Для помощи ребёнку Болтенко рекомендует сначала выяснить причину агрессии, чтобы понять, с чем предстоит бороться. Важно научить его экологично выражать эмоции, показывая, что злость можно проявлять безопасно и при этом быть услышанным. Также необходимо развивать эмоциональный интеллект — чем лучше ребёнок понимает свои чувства, тем легче ему управлять реакциями.

Родителям следует следить за собственным поведением и фильтровать контент, который потребляет ребёнок, так как его действия часто отражают то, что он видит вокруг. Физическая активность помогает выплескивать энергию и снимать напряжение.

Если агрессия становится регулярной, сильной и не поддаётся коррекции дома, стоит обратиться к детскому психологу. Помощь специалиста необходима и в случаях, когда ребёнок наносит вред себе или окружающим, или у него появились проблемы в общении и учёбе.

