Новосибирский омбудсмен объяснила родителям, как защитить школьников от травли

Стало известно, как можно защитить школьников от травли.

В эксклюзивном интервью для Сиб.фм детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала, как родителям следует реагировать, если их ребёнок стал жертвой травли в школе.

Так, по её словам, если ребёнок приходит домой в слезах и жалуется на обиды со стороны сверстников, важно не паниковать и не осуждать его, а выслушать и поддержать. Родители должны показать, что они на стороне ребёнка и готовы помочь ему решить проблему.

Болтенко отметила, что в первую очередь родителям нужно собрать как можно больше информации о происходящем: выяснить, кто именно обижает ребёнка, как часто это происходит, и знают ли учителя о ситуации. Эмоциональная поддержка также играет ключевую роль — важно объяснить ребёнку, что он не виноват и что вместе они найдут решение проблемы.

Омбудсмен подчеркнула, что важно научить ребёнка правильно реагировать на обиды. Спокойная и сдержанная реакция на агрессию часто бывает гораздо эффективнее, чем эмоции или злость. Болтенко также посоветовала родителям поговорить с классным руководителем, а в случае необходимости обсудить проблему и с родителями обидчика, однако встречу лучше проводить в школе с участием учителя, чтобы избежать конфликтов.

Надежда Болтенко также предостерегла родителей от некоторых ошибок: не стоит обещать ребёнку, что ситуация останется в секрете, а также не следует обвинять самого ребёнка или сразу привлекать родителей обидчиков.

