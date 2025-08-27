Новосибирский сенатор Карелин увидел проявление русского гуманизма на «Технопроме»

Сенатор Российской Федерации, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин поделился впечатлениями от XII Международного форума «Технопром-2025», отметив его значимость для демонстрации технологического потенциала России и гуманистической составляющей отечественной науки.

Особое впечатление на сенатора произвела церемония открытия с летящим земным шаром и бабочками на электромоторах, а также масштабы экспоцентра, задающие амбициозный тон всему мероприятию. Карелин выделил одну из разработок — портативное устройство для слепых и слабовидящих людей, созданное совместно Центром искусственного интеллекта НГУ и Новосибирским филиалом клиники МНТК «Микрохирургия глаза».

«Это обособленный компьютер, независимый от интернета, с огромной емкостью — тысячи томов текстов. Через камеру происходит восприятие окружающего мира, которое затем преобразуется в емкое описание и передается пользователю через наушники. Это не только наша разработка, но и проявление русского гуманизма — забота о людях с ограниченными возможностями», — подчеркнул сенатор.

Говоря о задачах форума, Карелин отметил важность совмещения возможностей науки и промышленности. Он напомнил, что новосибирские предприятия, несмотря на санкционное давление, продолжают поставлять продукцию во многие страны мира — от тяжелого машиностроения и авиастроения до уникальных научных установок.

«Технопром» призван показать миру, что мы интересны и открыты. Здесь представлены 40 стран — не только экспоненты, но и гости с гостевыми визами, которые присматриваются к нашим технологиям — от роботизированных коммунальных машин до продукции двойного назначения», — заявил Карелин.

Сенатор также высоко оценил роль государства в поддержке науки, отметив, что нормативная база развивается в ногу со временем. По его словам, вынужденная концентрация на внутренних возможностях позволила России выдавать «очень интересные решения», при этом сохраняя открытость к международному сотрудничеству, как это происходит с проектом СКИФ.

Отдельно Карелин остановился на важности участия молодежи в форуме. Он назвал «особо ценным» присутствие школьников, которые могут увидеть «правильную манеру общения» и прикоснуться к инновациям. Сенатор напомнил о роли ФМШ в подготовке научных кадров — из ее стен вышло пять академиков и семь членов-корреспондентов РАН.

«Для тех, кто уже сориентировался, и для тех, кто еще не предполагал, это замечательное раннее профилирование, возможность очароваться наукой и выбрать для себя сложный путь ученого», — заключил Александр Карелин.