В Новосибирске экс-надзирателя ИК осудили за взятки и превышение полномочий

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему старшему оперуполномоченному ФКУ ИК-8 ГУФСИН. Он был признан виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции Новосибирской области, в период с октября 2023 года по август 2024 года обвиняемый передавал осужденным запрещенные предметы (мобильные телефоны, алкоголь и деньги), а также укрывал их от дисциплинарной ответственности. Взамен на это он получал взятки на сумму 54 300 рублей и ценное имущество.

В результате суд приговорил его к пяти годам условного заключения с испытательным сроком на четыре года и штрафу в размере 356 500 рублей. Также обвиняемого лишили права занимать должности в правоохранительных органах на три года и звания «старший лейтенант внутренней службы».

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками отдела собственной безопасности ГУФСИН России по Новосибирской области.

Напомним, что Новосибирский суд заочно арестовал экс-депутата Новосибирска.