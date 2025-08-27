Октябрьская администрация и Аффинажный завод улучшают облик города

15 миллионов рублей выделила в 2025 году администрация Октябрьского района на озеленение территорий, в том числе для реконструкции газонов вдоль проезжей части автомобильных дорог. Уже известен список участков, где будут размещены зеленые насаждения: это улица Воинская вдоль завода «Сибтехгаз», улица Добролюбова от сквера «Героев Донбасса» до пересечения с улицей Стофато по нечетной стороне, улица Гурьевская возле дома 92а и улица Бориса Богаткова вдоль Новосибирского аффинажного завода.

На трех участках уже выполнена замена обедненного грунта на плодородный, обновили тротуарные и дорожные бордюры, газон уже взошел. Также планируется высадить деревья.

На территории по улице Богаткова до улицы Ленинградской в рамках благоустройства территории вдоль дорог и восстановления газонов проводится вырубка старых зеленых насаждений, чтобы высадить на их месте на молодые деревья.

Активное содействие в реализации данных проектов оказывают кандидат в депутаты Совета депутатов города Новосибирска Андрей Гудовский, а также руководство Новосибирского аффинажного завода. В частности, они помогают в сносе аварийных зеленых насаждений, а также в предоставлении посадочного материала, который будет высажен по улице Бориса Богаткова.

«Прилегающая территория Новосибирского аффинажного завода — неотъемлемая часть архитектурного ансамбля исторической части Октябрьского района и города Новосибирска, комплексный подход органов местного самоуправления способствует благоустройству и озеленению улиц Новосибирска. Мы готовы поддерживать данные инициативы, направленные на улучшения облика родного Октябрьского района», – прокомментировал генеральный директор Новосибирского аффинажного завода Виталий Прохоров.

Одним из ключевых моментов реконструкции станет занижение грунта относительно уровня бордюра минимум на пять сантиметров. Это делается для того, чтобы свести к минимуму попадание на дороги грязи и пыли.