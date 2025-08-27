Открытие станции метро «Спортивная», новые парки и чистый город. Мэр Максим Кудрявцев о планах развития Новосибирска

27 августа в Новосибирске начал работу XII Международный форум «Технопром-2025», а вместе с ним заработала и студия BFM-Новосибирск. Одним из первых гостей стал мэр Максим Кудрявцев. Публикуем интервью с ним полностью без кутюр.

— Тематика «Технопрома» в этом году: наука, индустрия и кадры. Нужны квалифицированные специалисты, которые способны реализовывать далеко идущие перспективные планы. Новосибирск в этом отношении донор или реципиент?

«Сказать, что Новосибирск — донор или реципиент, пожалуй нельзя. Признать его тем или другим — значит сильно упростить ситуацию. Система образования в Новосибирске одна из лучших в стране. Не так давно я готовился ко Дню города и открыл для себя, что Новониколаевск в 1912 году стал первым городом царской России, где была введена система всеобщего начального образования. Именно тогда были заложены традиции, которые продолжаются до сих пор.

Мы — крупный научный город, у нас очень хорошая система школьного образования, об этом говорят уверенные победы наших ребят на олимпиадах российского и международного уровня, количество стобалльников и золотых медалей. У нас хорошая система среднего образования, и есть колледжи, которые готовят специалистов уровня бакалавра высших учебных заведений. Конечно, мы и — крупнейший научно-образовательный комплекс. У нас 39 вузов и их филиалов: мы готовим специалистов по всем отраслям экономики. Все прекрасно знают, что новосибирский диплом — хороший знак отличия для работодателя. С этой точки зрения — мы однозначно донор.

С другой стороны, есть проекты уровня «мегасаенс», где нам нужны высококвалифицированные специалисты. У нас есть и программа «Академгородок 2.0», которая также требует особые кадры, которых на рынке нет. Особенно остро чувствуется нехватка кросс-функциональных экспертов, например, на стыке IT и медицины или энергетики. Таких специалистов надо готовить, теснее заходить в контакты с работодателями. Нужно понимать, какие тенденции на рынке, какие кафедры нужно открывать в вузах. Сказать, что мы испытываем острый дефицит кадров, было бы не совсем правильно. Самая главная задача на перспективу — создать такую экосистему кадровых ресурсов, чтобы для всех задач у нас специалисты были свои. Для этого надо развивать экономику и поддерживать передовые современные инновационные предприятия.

Как мэр я планирую решать задачи городского хозяйства, чтобы у нас была комфортная городская среда: ухоженные дороги, парки, правильное движение общественного транспорта. Чтобы люди приезжали сюда с удовольствием, выбирали компании, где будут работать с конкурентной зарплатой и широким спектром задач. Чтобы они здесь создавали семьи и оставались жить».

— Городская среда — та площадка, на которой реализовываются новые научные решения. Вы можете привести примеры такого сотрудничества города и науки?

«За последний год мы серьезно прибавили в формировании IT-ландшафта мэрии Новосибирска. Мы выстраивали разветвленную экосистему, чтобы все процессы городского хозяйства были оцифрованы. Новосибирска находится в десятке по стране по формированию «умного города», это оценка Минстроя России. Одно из тех решений, которые мы активно внедряем — установка умных светофоров с применением технологий искусственного интеллекта, датчиками движения, маршрутизацией и прочими достижениями научной мысли.

Мы движемся к тому, чтобы при наличии аварий, какого-то интенсивного транспортного потока, светофоры выставляли временные интервалы, уменьшая таким образом количество пробок.

Также мы внедрили систему «Паркнет». Одной из проблематик к моменту моего вхождения в должность мэра была пыль в городе. Мы серьезно поработали с устранением этой беды, добились серьезных успехов. Одной из причин пыли стало занятие газонов крупными автомобилями. Выезжая после сильного дождя, они оставляли комья земли, которые высыхали и превращались в пыль. Мы выстроили систему распознания таких автохамов, которая автоматически выставляет им штраф.

Многие городские системы мы также цифровизировали. Теперь каждый глава района в реальном времени видит текущее положение дел по городской уборке своей территории. В плане цифровизации нет пределов совершенству. Мы планируем расширять наш IT-ландшафт, чтобы полностью оцифровать все процессы управления городом».

— Поговорим о науке и о ее центре — Академгородке. Расскажите, что планируется сделать для ученых и жителей Советского района.

«В Новосибирске мы реализуем концепцию города без окраин. То есть все задачи благоустройства и уборки распределяются равномерно. Академгородок для нас очень важен, здесь высокая концентрация людей науки. Это бренд, который знают не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Поэтому здесь мы реализуем ряд проектов, вчера с губернатором Андреем Травниковым были на стадионе на улице Часовой. Сейчас он находится в средней степени готовности. Несколько лет задача не решалась, но теперь у нас есть уверенность, что в октябре мы его сдадим.

В этом году мы строим 11 парков в Новосибирске, один из них — сквер Демакова. Работы идут в графике. До конца года октября мы все работы проведем, и там уже будет, на что посмотреть. В перспективе у нас благоустройство парка Чербузы, это очень ресурсоемкая задача, на сотни миллионов рублей. Сейчас мы проходим этап проектирования, когда будет понятна стоимость, мы разобьем работы на три этапа и приступим.

По Академгородку: у нас идёт строительство музыкальной школы имени Терешковой. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в СФО точно. Это школа на 800 ребят, 22 музыкальных направления, огромный концертный зал, где мы будем концентрировать таланты на ранних этапах, из ребят будут вырастать звезды мирового уровня. Школа находится в высокой степени готовности.

В рамках проекта «Чистое небо» мы многие коммуникации переносит под землю. Строим технологические канализации, в которые укладываем линии связи, из-за этого облик города становится иным, более приятным взгляду. Несколько улиц Академгородка и Советского района у нас в пилотном проекте «Чистого неба».

Также мы выделили 135 миллионов рублей на программу по благоустройству газонов, так как неблагоустроенные — тоже источник пыли. А благоустроенные — выполняют функции ливневой канализации».

— Вопрос, который вам все постоянно задают. Что со станцией «Спортивная»? Когда все-таки открытие?

«В 2019-ом году был сделан проект станции, который прошёл экспертизу. Но, к большому сожалению, подрядчик нас подвёл. Строил с нарушением технологии, не всегда из тех материалов, которые должны были использоваться. Мы были вынуждены расторгнуть с ним договор. Это непростая процедура, мы ее прошли в прошлом году. Сделали новый проект, а это сложней, чем переделывать существующий. В феврале мы прошли экспертизу, потом провели закупочные процедуры, подрядчики приступили к работам.

На сегодняшний день готовность станции 100%. Все работы выполнены в полном объеме. 18 августа к приемке приступили структуры Ростехнадзора. На текущий момент у нас нет замечаний непреодолимого характера, а мелкие замечания устраняются в ходе проверки.

Завершение проверки плановое — 28 августа. Мы не видим каких-либо рисков срыва, а легкий оптимизм у нас есть. После получения документа от Ростехнадзора нам нужно оформить разрешение на ввод в эксплуатацию. После этого мы сможем окончательно объявить дату открытия станции. Перед собой мы ставим задачу, чтобы станция была открыта до первого матча КХЛ, который пройдет 7 сентября».