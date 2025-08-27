Первого российского человекоподобного робота показали в Новосибирске

На Международном форуме «Технопром-2025» в Новосибирске состоялась презентация первого российского персонального робота ADAM, обладающего продвинутыми возможностями искусственного интеллекта.

Уникальность разработки заключается в его способности вести осмысленный диалог, благодаря интеграции с современными языковыми моделями, такими как ChatGPT-4 Turbo и YandexGPT 3 Pro. Об этом пишет "МК в Новосибирске".

Робот не просто отвечает на вопросы, но и выражает эмоции с помощью живой жестикуляции, что делает общение с ним более естественным. ADAM высотой 55 сантиметров также умеет распознавать лица, понимать голосовые команды и реагировать на жесты. Его мобильность обеспечивает скорость передвижения до 0,4 метра в секунду.

Управление роботом реализовано в нескольких форматах: он может работать полностью автономно, либо им можно управлять дистанционно через VR-шлем или специальное программное обеспечение «AdamStudio». Как отмечают разработчики, устройство является универсальным и его можно адаптировать для решения самых разных задач — от функций бизнес-ассистента до работы в качестве помощника для блогеров. Для легкой интеграции в рабочие процессы предусмотрены бесплатные базовые настройки.

