Первый пятивагонный поезд «Ермак» отправлен для новосибирского метро

В Новосибирск отправили первый пятивагонный поезд «Ермак».

Новосибирский метрополитен приступает к модернизации: первый обновленный поезд модели 81-725.3/726.3/727.3, произведенный на заводе «Метровагонмаш», уже прибыл в город. Поставку осуществляют в рамках соглашений с «Сбербанк Лизинг» и напрямую с производителем.

Известно, что новый состав оснащен современными системами вентиляции, очистки воздуха и мультимедийными экранами. Также в поезде предусмотрены USB-порты и места для пассажиров с ограниченной мобильностью. Особое внимание уделено удобству машиниста с эргономичной кабиной и панелью управления.

Все основные компоненты поезда произведены в России, в отличие от предыдущих поставок с импортными деталями. Время выхода состава «Ермак» на линию пока не определено, он должен пройти комплексную проверку.

Напомним, что новосибирских врачей смогут заменять фельдшеры без высшего образования.