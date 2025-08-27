С 1 сентября в школах Новосибирской области сократят ряд уроков

Некоторые уроки сократят в школах региона.

С 1 сентября 2025 года Минпросвещения РФ вводит изменения в учебный процесс, которые затронут и новосибирские школы. В частности, количество часов на изучение иностранного языка в 5-7 классах сокращается до двух часов в неделю.

Сокращение связано с оптимизацией учебной нагрузки и целью обеспечить базовый уровень владения языком при уменьшенном объеме. Также вводится новый предмет – «Духовно-нравственная культура России», который будет преподаваться с 5 по 7 класс.

