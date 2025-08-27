82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 10:00
пробки
4/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 10:00
пробки
4/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
сегодня 08:37
общество

С 1 сентября в школах Новосибирской области сократят ряд уроков

Фото: Сиб.фм

Некоторые уроки сократят в школах региона.

С 1 сентября 2025 года Минпросвещения РФ вводит изменения в учебный процесс, которые затронут и новосибирские школы. В частности, количество часов на изучение иностранного языка в 5-7 классах сокращается до двух часов в неделю.

Сокращение связано с оптимизацией учебной нагрузки и целью обеспечить базовый уровень владения языком при уменьшенном объеме. Также вводится новый предмет – «Духовно-нравственная культура России», который будет преподаваться с 5 по 7 класс.

Напомним, что новосибирский омбудсмен объяснила родителям, как защитить школьников от травли.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.