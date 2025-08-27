82.76% -1.2
сегодня 07:34
общество

Школы Новосибирска обновляют учебные планы

Фото: Сиб.фм

Стало известно о новом учебном плане в школах.

С осени вступят в силу обновленные программы для 1-9 классов, утвержденные Минпросвещения. Изменения включают сокращение домашних заданий, увеличение уроков истории и добавление цикла «Разговоры о важном». Количество уроков будет варьироваться от 18 до 36 в неделю в зависимости от класса.

Госдума РФ предложила заменить домашнюю работу проектами — обсуждение инициативы запланировано на осень 2025 года.

Также из программы уберут обществознание, заменив его на «Историю нашего края», а биологию и географию сократят, а с 2026 года увеличат трудовые занятия, пишет Горсайт.

Напомним, что новосибирский омбудсмен объяснила родителям, как защитить школьников от травли.

0
Валерия Митрохина
Журналист

