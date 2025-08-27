Справедливороссы запустили федеральный проект по борьбе с нелегальной миграцией

«За последний год Госдума приняла целый ряд законов, ужесточающих миграционную политику. Наконец-то слова нашей фракции в Госдуме были услышаны коллегами! Но уверен, что останавливаться на достигнутом нельзя. Работы еще очень много», – отметил депутат от «Справедливой России – За правду» Александр Аксёненко.

«Долгие 20 лет нас убеждали в том, что мигранты необходимы нашей стране. Они чуть ли не основа экономики – «закрывают» собой те необходимые рабочие позиции, на которых наши граждане трудиться не хотят», – добавил федеральный парламентарий.

Основным инструментом анонсированного Александром Аксёненко партийного проекта «Стоп мигрант, Справедливая Россия» станет телеграмм-бот, который поможет обычным гражданам внести свой вклад в борьбу с незаконной миграцией. Социалисты отмечают, что это простой и законный способ зафиксировать нарушение миграционного законодательства и довести его до реакции властей.

Подробнее о сути проекта парламентарий высказался в своих соцсетях: «С его помощью вы можете оперативно сообщить о любых нарушениях, связанных с незаконной миграцией: проживание мигранта без регистрации, нарушение общественного порядка, незаконная трудовая деятельность, угрозы и агрессивное поведение, резиновые квартиры и так далее».

«Уже три года самое распространённое имя у новорожденных в Ханты-Мансийском автономном округе – Мухаммед. А с весны этого года это же имя – самое популярное в Астраханской области. Давайте по существу: мы должны отстаивать свой национальный суверенитет. Сегодня в РФ находятся 6,5 млн. мигрантов, по данным МВД, но по другим источникам эта цифра доходит до 15 млн. человек. То есть 6,5 млн. учтены, а остальные – нет», – добавил к сказанному в ходе пресс-конференции в ТАСС лидер социалистов Сергей Миронов.

В ходе мероприятия Миронов также привёл тревожную статистику от Национального антитеррористического комитета: «за семь месяцев этого года были задержаны 300 мигрантов, связанных с террористами, пресечено 18 терактов, которые готовили мигранты в местах скопления людей».

По словам политика только 28% мигрантов приезжают в Россию, чтобы работать. При этом 26% приезжающих мигрантов готовы защищать свои ценности с оружием в руках на территории РФ. И эту угрозу нельзя игнорировать.

«Только сообща и с вашей помощью мы сможем покончить с мигрантским беспределом. Увидели факты нелегальной занятости, фиктивной регистрации, «резиновых» квартир, ночных общежитий в жилых домах – сразу пишите в наш бот «Стоп Мигрант – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», – призвал сограждан Александр Аксёненко.