сегодня 08:20
общество

Стал известен прогноз магнитных бурь 27 августа в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

27 августа солнечная активность достигнет рекордов, что скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Сегодня геомагнитные возмущения будут умеренными: с полуночи до 9 утра ожидается 3-4 балла на шкале магнитных бурь. К полудню активность снизится, а солнечный ветер останется стабильным (386 км/с).

Лаборатория Солнечной астрономии сообщает о 7% вероятности магнитных бурь, в то время как геомагнитные возмущения могут достигнуть 25%, 68% случаев предполагают стабильность магнитосферы. Индекс вспышечной активности на Солнце составляет 7,6 (красный уровень).

Известно, что недавно на Солнце произошли две мощные вспышки с индексами M4.52 и M4.56, что свидетельствует о значительной солнечной активности.

Валерия Митрохина
Журналист

