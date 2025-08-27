Ушел из жизни экс-министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. Чем он запомнился?

Стало известно о смерти Ивана Шмидта.

Сегодня, 27 августа, стало известно о смерти экс-министра строительства Новосибирской области Ивана Ивановича Шмидта. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в своем Telegram-канале.

«Иван Иванович был человеком дела, максимально вовлеченным в работу. Он обладал важными профессиональными качествами, с его именем связана реализация крупных и крайне важных для Новосибирской области проектов, а также строительство и реконструкция множества нужных для людей социальных объектов», — написал губернатор Новосибирской области.

Биография и достижения

Иван Шмидт был одним из ключевых архитекторов развития инфраструктуры Новосибирска. С 2001 года он трудился в администрации Советского района, став сначала начальником отдела строительства, а затем первым заместителем главы района. С 2012 года Шмидт перешел в мэрию Новосибирска, где возглавил департамент строительства и архитектуры. В 2014 году он стал министром строительства Новосибирской области. В декабре 2021 года Шмидт ушел из министерства и сосредоточился на управлении проектом ЦКП «СКИФ».

За годы работы в правительстве Иван Шмидт принимал участие в реализации нескольких крупных проектов, включая строительство ЛДС «Сибирь-Арена», ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» и кампуса Новосибирского государственного университета.

Несмотря на сложности, вызванные пандемией, ему удалось успешно координировать многие важные строительные процессы.

Иван Шмидт оставил заметный след в развитии города, а его вклад в строительство стал неотъемлемой частью архитектурного облика столицы Сибири.

