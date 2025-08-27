82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 12:09
сегодня 09:12
бизнес

В Новосибирске начал работу XII Международный форум «Технопром-2025»: прямой эфир

Сиб.фм

В Новосибирске 27 августа начал работу XII Международный форум «Технопром-2025», а в месте с ним заработала и студия BFM-Новосибирск, где в прямом эфире можно будет посмотреть интервью с ключевыми спикерами и гостями форума.

Форум традиционно станет главной площадкой для обсуждения перспектив технологического лидерства страны, кадрового обеспечения приоритетных отраслей, увеличения инвестиций в сферу науки со стороны государства и бизнеса и вовлечения талантливой молодежи в научную, научно-технологическую и инновационную деятельность.

