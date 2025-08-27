В Новосибирске полицейские проверяют заявление о «заработке» на смерти бойца СВО

В Новосибирской области полиция начала проверку из-за скандального высказывания школьницы, прозвучавшего во время онлайн-стрима.

В ходе трансляции с матерью девушка заявила, что хочет заработать на гибели российского военнослужащего, участвующего в специальной военной операции.

По информации телеграм-канала Mash Siberia, несовершеннолетняя россиянка в шутливой форме изложила свой план: она намерена познакомиться с военным, чтобы в случае его смерти получить все положенные выплаты. Этой идеей она со смехом поделилась со своей матерью.

Реакция родительницы была резкой — она удивилась услышанному и в ответ пообещала «оторвать голову» своей дочери. Фраза школьницы также вызвала волну возмущения у зрителей, наблюдавших за прямой трансляцией.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердила, что сотрудниками ведомства была обнаружена соответствующая публикация. По данному факту организована процессуальная проверка для установления всех обстоятельств инцидента.