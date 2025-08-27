82.76% -1.2
вчера 21:30
общество

В Новосибирской области станут популяризировать профессии СПО

Фото: freepik.com

На съезде работников образования Новосибирской области определили ключевые направления развития системы среднего профессионального образования на ближайшие годы.

Основной акцент будет сделан на подготовке квалифицированных кадров для региональной экономики, усилении профориентационной работы и укреплении материальной базы колледжей.

Заместитель губернатора Валентина Дудникова подчеркнула необходимость перехода от разовых мероприятий по профориентации к системной работе с вовлечением как школьников, так и работодателей. Примером такого подхода стал совместный проект с новосибирским отделением «Опоры России» «Вместе с Опорой», который реализуется через Единую модель профориентации «Билет в будущее».

Важной частью программы развития станет масштабное обновление инфраструктуры колледжей. Уже в 2025 году начнется капитальный ремонт здания Новосибирского колледжа промышленных технологий, а в следующем году — педагогического колледжа № 1 имени А. С. Макаренко. В 2026–2027 годах планируется отремонтировать еще три учебных заведения.

Особое внимание уделяется участию региона в федеральной программе «Профессионалитет», которая предусматривает финансирование ремонтных работ и создание образовательных кластеров. На сегодняшний день в области уже успешно работают девять таких объединений.

Внедрение Единой модели профориентации в школы, как сообщил руководитель центра научно-методического сопровождения Фонда гуманитарных проектов Игорь Иванов, будет включать региональный компонент. Учащиеся смогут знакомиться с востребованными профессиями через профессиональные пробы, экскурсии на предприятия и тематические мероприятия.

Ранее Сиб.фм писал о новосибирском механизаторе с 25-летним стажем, который стал примером преданности своей профессии.

Денис Дычаковский
Журналист

