Видеостудия BFM-Новосибирск проводит интервью в прямом эфире с ключевыми участниками «Технопрома»

В Новосибирске начал работу XII Международный форум «Технопром-2025», а вместе с ним заработала и студия BFM-Новосибирск, где в прямом эфире можно будет посмотреть интервью с ключевыми спикерами и гостями форума.

Первым гостем студии станет Виктор Толоконский, председатель Совета директоров выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр». Именно на этой площадке традиционно проходит «Технопром».

Международный форум технологического развития «Технопром-2025», напомним, пройдет в Новосибирске с 27 по 30 августа в формате Российской научно-технологической недели.

Форум традиционно станет главной площадкой для обсуждения перспектив технологического лидерства страны, кадрового обеспечения приоритетных отраслей, увеличения инвестиций в сферу науки со стороны государства и бизнеса и вовлечения талантливой молодежи в научную, научно-технологическую и инновационную деятельность.

Особое внимание в подготовке деловой и выставочной программы форума уделяется формированию повестки ключевых стратегических сессий, панельных дискуссий, пленарного заседания, а также мероприятий-спутников, заявленных в конгрессную программу.