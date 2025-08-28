5-летнюю девочку из Новосибирска нашли в Томске

Пятилетняя жительница Новосибирска, пропавшая в июне 2025 года, была найдена живой и невредимой в Томске.

На фоне этой новости следствие переквалифицировало уголовное дело: изначально оно расследовалось по статье «убийство», теперь — по статье «похищение человека».

Как сообщила НГС мать девочки Наталья Липинская, ребенка обнаружили на прошлой неделе. Женщина пояснила, что не смогла сразу забрать дочь, поскольку для официальной фиксации состояния ребенка требовалось присутствие сотрудника полиции.

Семейная история девочки сложна. С 2023 года по решению суда она проживала с отцом и бабушкой. Мужчина в суде утверждал, что мать ребенка страдает от пагубных зависимостей, однако позднее сам был осужден за истязание бывшей жены и ее сына от предыдущего брака.

В настоящее время мать ведет борьбу за права на дочь: она подала иск о лишении отца родительских прав и требует определить место жительства ребенка с ней на время судебного разбирательства. Сам отец находится в следственном изоляторе, а его мать воздерживается от комментариев. Свою позицию мужчина ранее излагал в суде, настаивая на том, что именно бывшая супруга злоупотребляла алкоголем и применяла силу к дочери, а сам он лишь вступал с ней в драки, но не избивал пасынка.

