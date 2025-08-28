82.76% -1.2
сегодня 20:59
общество

Антитеррористические меры введут в Новосибирске с 1 по 15 сентября

Фото: freepik.com

Власти Новосибирска ввели временный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили в мэрии города, ограничение будет действовать на протяжении двух недель — с 1 по 15 сентября.

Причиной такого решения стала необходимость обеспечения антитеррористической защищенности населения. Подробности о мерах безопасности в администрации не уточняют.

Эта мера не является единичной. Ранее аналогичные запреты, связанные с полетами дронов и их съемкой, уже вводились на территории Ростовской области и Крымского полуострова.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске разрабатывают беспилотники самолетного типа.

0
Денис Дычаковский
Журналист

