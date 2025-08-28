Борозды не испортят. Восемнадцать новосибирцев пенсионного возраста идут в депутаты

Наряду с молодыми кандидатами в этой избирательной кампании в Новосибирской области участвует немало людей достаточно зрелого возраста. Причем действующих депутатов, желающих избраться еще раз, среди них не большинство – зато очень много тех, у кого есть опыт работы в районных, муниципальных и местных советах.

В качестве точки отсчета мы выбрали 65 лет – возраст выхода на пенсию. И больше всего кандидатов в данной возрастной категории представила не «Партия пенсионеров», как можно было бы ожидать. Для Заксобрания больше всех кандидатов 65+ представила Компартия, а в горсовет, внезапно, «Единая Россия».

65+ лет – и на новый срок

Среди действующих депутатов, идущих на новый срок, самыми старшими в Заксобрании оказались коммунист Вадим Агеенко (68 лет) и единоросс Олег Подойма, генеральный директор птицефабрики «Октябрьская» (65 лет). В горсовете самыми старшими из действующих депутатов стали представители «Единой России» Николай Тямин (65 лет), и руководитель корпоративного управления «Мемориальной службы ИМИ» Сергей Бондаренко (67 лет).

Самым старшим среди всех кандидатов в горсовет оказался самовыдвиженец Анатолий Кузнецов, которому исполнилось 69 лет. Также 65-летний рубеж перешагнул коммунист Леонид Рыбин (67 лет) – и больше кандидатов пенсионного возраста в Совет депутатов Новосибирска не нашлось. В этой кампании все партии изначально взяли курс на молодые кадры. В частности, КПРФ, которая в Заксобрание выдвинула больше всего кандидатов старшей возрастной категории, заявила, что средний возраст ее кандидатов в депутаты горсовета не превышает 40 лет.

Пожилые идут в Заксобрание

Из девятнадцати кандидатов старше 65 лет, подавших документы в новосибирский Избирком, четверо идут в горсовет, четырнадцать – в Заксобрание, и еще один свою кандидатуру в итоге снял.

Из этих четырнадцати человек от «Партии пенсионеров» идут Елизавета Анкудинова и Сергей Кузьмин. Сергей Горбовский свою кандидатуру снял.

ЛДПР выдвинула Виктора Богачева, Анатолия Маренкова и Виктора Реутова. Богачев до пенсии работал врачом, Маренков и Реутов – бывшие сотрудники МВД.

От «Справедливой России» в этом возрастном сегменте идут Сергей Мишанин и Валерий Федоров.

И, наконец, КПРФ представили следующих кандидатов в возрасте 65+: Юрий Усаков, Владимир Веснин, Вадим Агеенко, Хатира Белялова и Виталий Яковлев.

Единственным единороссом в этом списке стал Олег Подойма. Четырнадцатый кандидат – самовыдвиженец Сергей Дорофеев, главный врач Новосибирской городской клинической поликлиники №1.

ТОП-3 возрастных кандидатов в новый созыв Заксобрания

Третье место – либерал-демократ Виктор Богачев. В прошлом врач, ныне пенсионер. 71 год.

Второе место – Анатолий Маренков, также представленный ЛДПР. Бывший сотрудник милиции. 74 года.

Первое место оставил за собой лидер коммунистов Татарского района Юрий Усаков, отметивший в этом году 79-летие.

Отметим, что все трое уже имеют опыт депутатской работы. Богачев избран в Совет депутатов Каргатского района, Усаков избрался в первый состав Совета депутатов Татарского муниципального округа, а Маренков не только заседает в райсовете Купинского района, но и работает помощником депутата Заксобрания Екатерины Бельковой.

Напомним, Сиб.фм продолжает рубрику «Выборы-2025».