Дочь новосибирской стримерши извинилась после прямого эфира

Во время трансляции дочь новосибирской стримерши сделала шокирующее заявление о возможности получения выплат через гибель участника СВО.

Девочка во время прямого эфира мамы заявила, что планирует найти себе парня среди военнослужащих, которые находятся сейчас на СВО, чтобы после его смерти получить деньги. После чего женщина резко прервала эфир, однако инцидент стал очень быстро обсуждаться в СМИ и девочка записала видео с извинениями.

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, она в обращении рассказала, что подобные высказывания слышала от подружек в игре Роблокс. По словам несовершеннолетней, она признала свою ошибку, заявив, что ей было стыдно, и мама наказала ее на неделю.

Однако под постом в Telegram-канале Mash Siberia сибиряки предложили наказать не девочку, а ее маму, которая, по их словам, мало воспитывает дочь.