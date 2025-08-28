Эффективное управление патентами поможет развитию науки в Новосибирской области

На форуме «Технопром-2025» губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Роспатента Юрий Зубов обсудили роль управления интеллектуальной собственностью в ускорении научно-технологического развития и снижении инвестиционных рисков.

Встреча прошла в рамках пленарной сессии «Новые подходы к управлению РИД в развитии научно-технологической политики», где также присутствовали представители Миннауки РФ, Новосибирского государственного университета и крупного промышленного бизнеса.

Андрей Травников подробно рассказал о мерах государственной поддержки, направленных на коммерциализацию научных разработок. Он отметил, что в областном бюджете на 2025–2026 годы заложено 170 миллионов рублей на субсидирование затрат по доведению новых образцов до уровня опытных промышленных образцов. Эти средства помогут учёным и инноваторам повысить уровень технологической готовности своих проектов.

Со своей стороны, Юрий Зубов подчеркнул, что использование патентной аналитики и стратегического планирования позволяет точнее определять перспективные направления исследований и надёжно защищать результаты интеллектуальной деятельности. Это, в свою очередь, значительно повышает инвестиционную привлекательность и окупаемость высокотехнологичных проектов.

Ярким свидетельством активности региона в этой сфере стало то, что только за 2024 год новосибирские изобретатели и компании подали более 700 заявок на регистрацию изобретений и полезных моделей.

Ранее в рамках форума также обсуждались вопросы реабилитации участников СВО, что свидетельствует о широкой повестке мероприятия.