Инициатива о присвоении Элджею звания почетного жителя Новосибирска не получила развития

Музыкальный продюсер Юрий Турцев в июле 2025 года выступил с инициативой присвоить реперу Алексею Узенюку (Элджею) звание почетного жителя Новосибирска.

Как сообщил сам Турцев, он направил соответствующее обращение в мэрию города, аргументируя это значительным вкладом артиста в развитие музыки и его влиянием на популяризацию Новосибирска.

В ответе из мэрии, полученном продюсером, разъяснялась процедура рассмотрения таких ходатайств. Согласно регламенту, вопрос должен рассматриваться специальной комиссией из восьми человек — по четыре представителя от городского совета и мэрии, которая проводит тайное голосование в течение 30 дней под председательством мэра.

Для рассмотрения кандидатуры требовалось предоставить пакет документов, включая ходатайство за подписью руководителя организации, выписку из протокола собрания трудового коллектива и характеристику-представление номинанта. Турцев отметил, что после получения информации о процедуре не предпринимал дальнейших действий, посчитав процесс бюрократически сложным и малоперспективным.

