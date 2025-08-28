82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 августа, 12:01
пробки
5/10
погода
+22.4°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
82.76% -1.2
сегодня
28 августа, 12:01
пробки
5/10
погода
+22.4°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
сегодня 10:40
общество

Инициатива о присвоении Элджею звания почетного жителя Новосибирска не получила развития

Фото: Сиб.фм

Музыкальный продюсер Юрий Турцев в июле 2025 года выступил с инициативой присвоить реперу Алексею Узенюку (Элджею) звание почетного жителя Новосибирска.

Как сообщил сам Турцев, он направил соответствующее обращение в мэрию города, аргументируя это значительным вкладом артиста в развитие музыки и его влиянием на популяризацию Новосибирска.

В ответе из мэрии, полученном продюсером, разъяснялась процедура рассмотрения таких ходатайств. Согласно регламенту, вопрос должен рассматриваться специальной комиссией из восьми человек — по четыре представителя от городского совета и мэрии, которая проводит тайное голосование в течение 30 дней под председательством мэра.

Для рассмотрения кандидатуры требовалось предоставить пакет документов, включая ходатайство за подписью руководителя организации, выписку из протокола собрания трудового коллектива и характеристику-представление номинанта. Турцев отметил, что после получения информации о процедуре не предпринимал дальнейших действий, посчитав процесс бюрократически сложным и малоперспективным.

Ранее сообщалось, что новосибирский рэпер Элджей накопил 26 тыс рублей штрафов за полгода.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.