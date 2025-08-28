82.76% -1.2
сегодня 14:10
афиша
Концерт скрипачки Ольги Волковой

Фото: НОВАТ

3 ноября солистка оркестра Михайловского театра, заслуженная артистка России Ольга Волкова даст сольный концерт на Малой сцене НОВАТа, в котором представит публике два цикла для скрипки соло и камерного оркестра — знаменитые «Времена года» Вивальди и свободную транскрипцию «Времен года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы, созданную Леонидом Десятниковым. Билеты уже в продаже — спешите занять лучшие места!

Кроме того, виртуозная скрипачка Ольга Волкова примет участие в новой программе Большого симфонического концерта, который пройдет 24 октября на Большой сцене НОВАТа под управлением Михаила Татарникова.

Возрастное ограничение 6+

Реклама: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» (НГАТОиБ) ИНН: 5406014684 ОГРН 1025402487626 Erid:2W5zFGaNbLt

