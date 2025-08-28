Космонавт Анна Кикина из Новосибирска отмечает 41-й день рождения

27 августа свой 41-й день рождения празднует первая и пока единственная женщина-космонавт из Новосибирска Анна Кикина. С теплыми поздравлениями к ней обратились сотрудники Большого новосибирского планетария.

От имени всего коллектива планетария Анне Юрьевне пожелали крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения и скорейшего нового космического полета. Как отмечают земляки, ее карьера служит ярким примером для подражания молодежи.

Новосибирская космонавтка родилась и выросла в сибирской столице. По воспоминаниям ее матери, с детства Анна проявляла разнообразные интересы — от театра и рисования до участия в КВН. Благодаря упорству и трудолюбию ей удалось осуществить детскую мечту: 5 октября 2022 года она отправилась на Международную космическую станцию на корабле Илона Маска, где провела 157 дней. В том историческом экипаже Кикина стала единственной представительницей России среди женщин-космонавтов.

Ранее сообщалось, что новосибирская космонавтка Анна Кикина отрабатывает экстренные ситуации перед полетом.