Мэр Кудрявцев: движение по мосту через реку Иню откроют в ноябре после капитального ремонта

Работы на правом мосту через Иню закончат в ближайшие месяцы. Одну из главных транспортных артерий города откроют в ноябре – как подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, это крайний срок завершения ремонта моста на Бердском шоссе.

«Завершаем ремонт моста через Иню, построенного 65 лет назад. За годы эксплуатации он пришел в ненормативное состояние, мы даже были вынуждены вводить режим повышенной готовности. Сейчас ремонт уже на завершающем этапе, все работы, которые обозначены контрактом, идут в строгом соответствии с графиком. По ряду дополнительных работ, которые появились уже в ходе ремонта, есть план компенсирующих мероприятий. По ним подрядчик выйдет на плановые сроки в течение месяца. Ввод моста в эксплуатацию намечен на ноябрь», – отметил мэр Максим Кудрявцев.

Мост через реку Иню построен в 1960 году по уникальному проекту рамно-консольной системы с подвесными пролетными строениями. Как пояснил директор МУП «Гормост» Виктор Слепец, за время эксплуатации они потеряли несущую способность. Чтобы не допустить обрушения сооружения, был введен режим повышенной готовности.

Как подчеркнул директор Гормоста, своевременно были приняты меры по перепроектированию и изменению конструктивных решений, и сейчас подрядчик выполняет работы по натяжению напряженной арматуры, восстанавливая таким образом несущую способность пролетных строений. До 20 сентября эти работы будут завершены, и строители займутся устройством гидроизоляции мостового полотна.

«Чтобы не создавать ограничений для жителей, планируем максимально закончить работы на проезжей части, освободить движение по третьей полосе и продолжать работу на тротуаре», – отметил Виктор Слепец.

Напомним, что в мае 2025 года на левом мосту через Иню было введено реверсивное движение, что позволило существенно снизить транспортную нагрузку на ремонтируемую переправу. Впоследствии такое решение было применено и при ремонте Димитровского моста – отметил мэр Максим Кудрявцев.

«В этом году ремонтируем сразу шесть мостовых сооружений, основной объект – Димитровский мост, который мы должны сдать в 2027 году. Ремонт ведется поэтапно – мы сознательно пошли на такой шаг, чтобы не создавать жителям города дополнительных неудобств. Также для удобства горожан ввели реверсивное движение, которое впервые применили именно на мосту через Иню», – подчеркнул глава Новосибирска.