На форуме «Технопром-2025» Новосибирская область и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве

На площадке «Технопром» Сбер и представители Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта.

Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале, партнерство направлено на внедрение инновационных решений, поддержку научных исследований и создание новых технологических сервисов для бизнеса и населения с акцентом на передовые AI-технологии Сбера.

Отмечается, что Сбер активно развивает проекты цифровой трансформации, включая внедрение искусственного интеллекта. В рамках соглашения планируется создать лабораторию генеративного ИИ, чтобы стать квалифицированным заказчиком. Также совместно с Минздравом реализован пилотный проект «Удар» по инсультам, который будет переведен в промышленное использование в следующем году.

Напомним, что прямой эфир со второго дня форума можно посмотреть ЗДЕСЬ.