Новосибирск становится воротами в Африку: как русские дома и сибирские вузы покоряют новый образовательный рынок

На полях «Технопрома-2025» представители Новосибирского государственного университета, Центра народной дипломатии и посол Гвинейской Республики подвели итоги года сотрудничества со странами Африки и обозначили амбициозные планы на будущее.

В беседе приняли участие Евгений Иванович Сагайдак, начальник отдела международных связей НГУ, Наталья Рудольфовна Красовская, исполнительный директор АНО «Центр народной дипломатии», и Ньянкой Аба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Гвинейской Республики в РФ.

За год, прошедший с предыдущего форума, НГУ подписал соглашения с ведущими университетами Буркина-Фасо, Чада и Мали. Но главным достижением стало открытие подготовительных отделений в Африке: в Буркина-Фасо и Нигере начали работать курсы русского языка и медико-биологического профиля.

«Мы смогли организовать подготовительное отделение по медико-биологическому профилю, где кроме русского языка шло обучение по химии и биологии на французском языке», — отметил Евгений Сагайдак.

Уже этой осенью первые шесть студентов из Буркина-Фасо приедут в Новосибирск на подготовительное отделение, чтобы через год поступить в бакалавриат НГУ.

Масштабы проекта стремительно растут. Если сейчас работают три русских дома (в Буркина-Фасо, Нигере и Гвинее), то в ближайшие месяцы откроются еще четыре — в Гане, Чаде, Мали и ливийском Бенгази. Созданный год назад консорциум российских вузов по работе с Африкой вырос с 19 до 27 участников, и география расширяется каждый месяц.

«В Африке катастрофически мало информации о нашей системе образования, — отметил Евгений Сагайдак. — Там, где мы начинали работу, количество студентов выросло в пять раз: со 20 до 102 человек по квотам и еще 16 на платной основе».

Ньянкой Аба, Посол Гвинейской Республики, подтвердил беспрецедентный интерес к российскому образованию: конкурс на квоты в его стране достигает 10 человек на место. Он особо отметил роль русских школ, одна из которых недавно открылась в Конакри:

«Это позволяет студентам начать изучать язык еще до приезда в Россию, что кардинально улучшает их адаптацию и академические результаты».

Центр народной дипломатии стал ключевым элементом этой работы. Наталья Красовская и ее команда координируют деятельность по разрушению стереотипов с обеих сторон.

«Если в России Африка ассоциируется с жарой, песком и голодом, то в Африке Россия — это холод и медведи, — привел пример Евгений Сагайдак. — Наша задача — показывать реальное многообразие и возможности».

Планы на будущее включают не только увеличение квот, но и создание совместных образовательных программ для школьников, расширение сети русских домов и усиление академической мобильности. Новосибирск, начавший этот проект, укрепляет статус не только регионального, но и международного образовательного хаба, открывающего России двери на перспективный африканский рынок.