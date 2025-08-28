Новосибирская прокуратура помогла повысить зарплаты почтальонам

Прокуратура Новосибирска добилась повышения зарплат для почтальонов, доставляющих пенсии.

Поводом для вмешательства надзорного ведомства стали участившиеся случаи несвоевременной доставки пенсионных выплат жителям города.

В ходе проведённой проверки было установлено, что главной причиной сбоев стала острая нехватка кадров в УФПС Новосибирской области АО «Почта России». Многочисленные вакансии почтальонов оставались незаполненными, что увеличивало нагрузку на действующих сотрудников и приводило к задержкам.

По итогам рассмотрения представления прокуратуры руководство почтового отделения приняло решение увеличить фонд оплаты труда. В результате ежемесячный доход каждого почтальона, занимающегося разносом пенсий по Новосибирску, вырастет более чем на 8 тысяч рублей.

Параллельно новосибирский филиал «Почты России» активизировал работу по поиску и приёму на работу новых сотрудников для замещения всех открытых вакансий. Кроме того, к дисциплинарной ответственности было привлечено должностное лицо, чьи действия или бездействие привели к сложившейся ситуации.

