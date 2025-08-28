Новосибирские магазины убирают книги иноагентов

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила для иностранных агентов. В ответ на эти изменения новосибирские книжные магазины начали убирать с полок книги авторов, признанных иноагентами, опасаясь проверок и жалоб.

Как сообщает портал infopro54, несмотря на то, что прямого запрета на продажу таких книг пока нет, ритейлеры предпочитают соблюдать осторожность.

Так, например, в одном из магазинов сообщили, что книги иноагентов убраны с полок и недоступны даже по предварительному заказу. Также было предложено теоретическое решение — продавать эти книги, упаковав их в крафт-бумагу, но это на практике не делается.

25 августа Российский книжный союз выпустил разъяснения для магазинов, которые хотят получать муниципальные льготы, предупреждая, что торговля книгами иноагентов может лишить их таких преференций.

В то же время, библиотеки продолжают работать с книгами иностранных авторов, однако ограничивают выдачу только совершеннолетним читателям.

