Новосибирские справедливороссы подали в суд на партию пенсионеров из-за «американского» СССР

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» подало иск в областной суд к «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», требуя отмены регистрации областного списка «пенсионеров» на предстоящих выборах в Заксобрание НСО.

Справедливороссы свой иск обосновали тем, что выявили использование в агитационных материалах шрифтов, разработанных в «недружественном государстве».

«Новосибирское отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» выпустило ряд агитационных материалов (листовки и видеоролики), изготовленных с грубым нарушением российского законодательства. В них присутствуют серьезные нарушения авторских прав на использование объектов интеллектуальной собственности, в том числе используются шрифты, разработанные в одной из недружественных России стран», — написал в своем телеграм-канале справедливоросс Александр Аксененко.

По данным Сиб.фм, речь в иске идёт об использовании в агитках пенсионеров шрифтов из США. По иронии именно таким шрифтом партия писала слово «СССР».

Представитель реготделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Эдуард Кожемякин в эфире канала «Россия-1» высказался по поводу иска конкурентов:

«Возможно, это провокация, возможно, дизайнер ошибся. Но почему при этом должны пострадать люди, которые не смогут проголосовать за свою партию? Пенсионеры могут быть лишены последнего: права голоса», —сказал Кожемякин.

