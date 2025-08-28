Новосибирский полицейский в отпуске задержал грабителя банка

Полицейский из Новосибирска, находясь в отпуске, задержал подозреваемого в серии вооруженных нападений на банки.

Благодаря его профессионализму и бдительности преступник был схвачен буквально через несколько минут после очередного ограбления. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел 28 августа. Днем в отделении банка на улице Ватутина неизвестный в маске, угрожая сотрудникам предметом, похожим на огнестрельное оружие, потребовал выдать ему все наличные деньги. Для устрашения он даже произвел выстрел в потолок. Похитив около 7 миллионов рублей, преступник скрылся с места преступления на велосипеде.

Информация о случившемся была оперативно передана всем патрульным нарядам. Спустя несколько минут мужчину в маске на улице Станиславского заметил оперуполномоченный уголовного розыска, который в тот момент был не при исполнении, а в отпуске. Полицейский вызвал подкрепление и начал скрытное наблюдение за подозреваемым. Вскоре прибывшие сотрудники ППС задержали преступника. При личном досмотре у него были изъяты оружие и все похищенные денежные средства.

По предварительным данным, задержанный может быть причастен к целой серии аналогичных преступлений, совершенных в Новосибирске в разное время. По всем этим эпизодам возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ («Разбой»). В настоящее время решается вопрос об избрании для фигуранта меры пресечения.

